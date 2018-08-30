أسرة «فتاة العرب»: دعم القيادة يملؤنا بالامتنان والتقدير

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة مرور شهر على رحيل الشاعرة الإماراتية الشهيرة عوشة بنت خليفة بن أحمد السويدي، الملقبة «فتاة العرب»، أعربت عائلتها عن امتنانها وتقديرها لحكام وأهل دولة الإمارات العربية المتحدة، على تعازيهم ومواساتهم، وما قدموه من دعم للعائلة بعد وفاة الشاعرة أواخر الشهر الماضي.

وقال ابن شقيقها الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، رئيس مؤسسة أبوظبي للفنون، نيابة عن عائلة الشاعرة الراحلة: «يملؤنا شعور كبير بالامتنان والتقدير لما تلقيناه من دعم ووفاء من حكام أمتنا وأبناء وطننا في الأيام التي تلت رحيل فتاة العرب».

وأضاف أن الإشادات لا تزال تتدفق، وتوضح المكانة الخاصة التي كانت تحظى بها الوالدة عوشة السويدي، ليس فقط في عالم الأدب العربي العريض، ولكن أيضاً في قلوب الجميع بدولة الإمارات والمنطقة العربية.

وأردف الدكتور حامد السويدي: «نيابة عن عائلة السويدي، نتقدم بخالص شكرنا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى كل من قدم تعازيه الحارة، لما أمطروا به «فتاة العرب» من حب ودعوات صادقة.

وأضاف: كما نرفع شكرنا الخاص لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى الدكتورة رفيعة غباش مؤسسة متحف المرأة، وكاتبة السيرة الذاتية الرسمية لعوشة، ولمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على ما قدموه من جهود لتوثيق أشعار «فتاة العرب»، تخليداً لها وحرصاً على اطلاع الأجيال القادمة على أعمالها.