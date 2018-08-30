مسابقة أزياء «إكسبو 2020 دبي» .. ثقافة الإمارات إلى العالم

المصدر: دبي - البيان

دعا «إكسبو 2020 دبي» مصممي الأزياء في الإمارات للمشاركة في مسابقة لتصميم مجموعة أزياء رسمية لأكثر من 30000 من المتطوعين والموظفين في الحدث العالمي المرتقب بدبي.

وسيرتدي موظفو «إكسبو 2020 دبي» ومتطوعوه الزي في كل يوم من الحدث الذي يستمر 6 أشهر، وسيجسد الزي الرسمي للرجال والسيدات شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل». ويتوجب أن تتضمن التصاميم عناصر من ثقافة الإمارات، وأن تكون بسيطة وعملية ومناسبة للطقس، ويمكن التعرف عليها بسهولة.

وبالتوافق مع أحد الموضاعات الفرعية الثلاثة في الحدث، سيكون للاستدامة دور في تقييم تصاميم الأزياء من خلال استخدام أقمشة معاد تدويرها أو عضوية، أو التصاميم التي تأخذ في الاعتبار الممارسات والابتكارات المستدامة عبر كامل سلسلة التوريد والتصنيع.

وفي هذا الصدد، قالت ريتا بينتيدو، نائب رئيس قسم الموارد البشرية والقوى العاملة والمتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»: «تعد المسابقة فرصة قيمة للمصممين في دولة الإمارات لعرض مواهبهم لملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم. فنحن نبحث عن الزي الرسمي الذي يجسد الشخصية الإماراتية وسيمثل دولة الإمارات على المسرح العالمي. كما ينبغي أن يخلق شعوراً بالفخر والانتماء عندما يرتديه متطوعونا وموظفونا».

وأضافت: «سيكون هذا الزي أحد أبرز عناصر «إكسبو 2020 دبي»، ونحن متحمسون لتقديم مثل هذه المنصة البارزة للمصممين في الإمارات».

ويتم تنظيم المسابقة بدعم من حي دبي للتصميم، ومجلس دبي للتصميم والأزياء، وفعالية «فاشن فورورد دبي»، والتي تؤدي جميعها دوراً أساسياً في تشكيل الصناعات الإبداعية المحلية والإقليمية.

وستعمل على تقييم المشاركات لجنة تتكون من أعضاء كبار في فريق «إكسبو 2020 دبي» والمنظمات الشريكة والداعمة له. وسيحصل 3 متسابقين، يتم اختيارهم في 30 سبتمبر المقبل على 50000 درهم، ويُطلب منهم إنشاء عينات من خط الأزياء الكامل، بما في ذلك القسم العلوي والسفلي من الزي، وسترة خارجية، وقبعة، وحقيبة، وربطة عنق، ووشاح، وثوب إماراتي رجالي (كندورة)، وغترة، وعباءة، وغطاء الرأس (الشيلة)، بالإضافة إلى الإكسسوارات. كما سيتم الكشف عن الفائزين في الربع الرابع من العام الجاري.