(فيديو) نشوب معركة بحرية بين الفرنسيين والبريطانيين

المصدر: البيان الالكتروني

تصاعدت حدة التوتر بين الصيادين الفرنسيين ونظرائهم البريطانيين في بحر المانش، إلى حد اصطدام قواربهم ببعضها البعض، تعبيرا من الطرف الواحد عن غضبه ولإبعاد الطرف الآخر، من حقل للمحار حاول الفرنسيون منع الصيد فيه للمحافظة عليه.

ويقول الفرنسيون إنهم توقفوا عن صيد المحار المروحي المعروف بسان جاك، في خطوة احترازية للحفاظ على موارد بحرية كافية منه، بينما واصل الصيادون البريطانيون عمليات الصيد.

ويقول الفرنسيون إنهم لم يعودوا يتحملون الانجليز وهم ينهبون المحار المروحي منذ بداية الشهر الحالي، والحال أنه ينبغي عليهم أن ينتظروا الأول من أكتوبر، حتى يحافظوا على موارد البحر وخيراته.

من جانبها أرسلت المصالح البحرية في المنطقة سفينة إلى عين المكان، حيث عاينت شجارا بين الجانبين، وقدرت عدد الزوارق الفرنسية بنحو 35 زورقا، فيما بلغ عدد الزوارق البريطانية 5 زوارق.

ويبدأ الصيادون الفرنسيون حسب "يورونيوز" بصيد المحار المروحي من بداية أكتوبر حتى منتصف شهر مايو من كل عام، ويطلبون من البريطانيين الذين لم يقنن الصيد لديهم، بأن يبقوا شمال خط يمتد من بارفلور (في المانش) حتى رأس أنتيفر (في سان ماريتيم)، بهدف الحفاظ على الموارد البحرية.