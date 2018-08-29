«متحف الغموض» على ضفاف خور دبي في سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

يستعد «متحف الغموض»، سلسلة المتاحف الأسرع نمواً في العالم، لافتتاح أبواب أكبر فرع في شبكته العالمية ضمن مشروع السيف على ضفاف خور دبي خلال شهر سبتمبر المقبل.

نمو

وحققت سلسلة فروع المتحف نمواً سريعاً منذ افتتاح أول صالاته في العاصمة الكرواتية زغرب عام 2015، لتتبعها سريعاً افتتاح ستة متاحف أخرى، من ضمنها أول فرع في المنطقة في العاصمة العُمانية مسقط، مع اعتزامها افتتاح سبعة متاحف جديدة خلال 2018 في عدة مدن، من ضمنها نيويورك وتورنتو وبرلين، فضلاً عن «متحف الغموض» في دبي الذي سيحتضن التشكيلة الأكبر من الخدع البصرية مقارنة بالفروع الأخرى حول العالم.

رحلة

وسيأخذ فرع دبي، الذي سيضم 80 من المعروضات متنوعة الأشكال والأحجام، زواره في رحلة فريدة تأسر الأبصار وتخدع الحواس، حيث سيشكل «متحف الغموض» في دبي واحداً من أهم معالم الجذب بين المشاريع التراثية والثقافية في مشروع السيف على ضفاف خور دبي، وستبقى قائمة المعروضات الكاملة طي الكتمان إلى حين افتتاحه الرسمي يوم 12 سبتمبر 2018، علماً أنه تم الإفصاح عن بعض تلك المعروضات، مثل «نفق الدوّامة»، وهو عبارة عن أسطوانة دوّارة تخدع مَن يمر عبرها، مثيرةً الوهم بأن الأرضية غير ثابتة، وغرفة تحدّي الجاذبية المائلة، حيث يبدو زوارها أصغر أو أكبر حجماً بحسب موقعهم ضمن الغرفة.

تجارب بصرية

وعلى عكس المتاحف التقليدية، يدعو «متحف الغموض» زوّاره إلى لمس المعروضات والتقاط قدر ما يشاؤون من الصور أثناء زيارتهم التي يعيشون خلالها تجارب بصرية حسية ذات طابع تثقيفي، إذ يعد هذا الأمر جزءاً أصيلاً من «آداب السلوك» الفريدة للمتحف.

عناية فائقة

وقالت فارفارا سفيشيفا، مدير المتحف في دبي: «تم انتقاء محتويات المتحف بعناية فائقة بهدف توفير أوسع تجربة ممكنة لسكان المدينة وزوارها القادمين من شتى أنحاء العالم، حيث نفتخر بكون متاحف سلسلتنا وجهة ملائمة لكل الأعمار، الأمر الذي ينعكس على تنوّع معروضاتنا وتميّز تجربتنا بشكل عام».

وأضافت: «يكاد الدماغ البشري يكون بمثابة حاسوب فائق التعقيد لأبعد الحدود، ويعالج المدخلات القادمة من الواقع المحيط عبر الحواس كافة، ولهذا السبب صمّمنا خدعنا خصيصاً كي تسمح للدماغ بتلقي بعض التفاصيل وتجاهل أخرى وصنع وهمٍ بواقع غير موجود فعلياً، ما يصوغ حالات ومناظر تبدو غير منطقية، لهذا السبب حظيت متاحفنا حول العالم بإقبال مذهل، وهو ما يشكّل مصدر سرور كبير بالنسبة لنا».

زيارة

يفتتح «متحف الغموض» في دبي أبوابه للعموم في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم 12 سبتمبر 2018 ضمن مشروع السيف على ضفاف خور دبي.