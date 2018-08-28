امرأة فتحت غطاء سيارتها لتنصدم بشيء مخيف

المصدر: البيان الالكتروني

تعرضت سيدة أميركية لموقف مرعب بعد شعورها أن سيارتها لا تعمل بشكل جيد، لتفاجأ بوجود ثعبان أسفل غطاء المحرك.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، كانت المرأة المقيمة في ولاية ويسكنوسن الأميركية، تقود سيارتها عندما شعرت بأنها لا تعمل بشكل صحيح؛ فقررت التوقف وفتح غطاء المحرك لفحصها وفقا لسبق.

وتَلَقّت المرأة صدمة عندما عثرت على ثعبان ضخم فوق غطاء المحرك، لتبادر فوراً بالاتصال بالشرطة.

وأصدرت شرطة أومرو في ويسكونسون، بياناً عن الواقعة على صفحتها في "فيسبوك"، قالت فيه إن شرطيين اثنين استجابا لحالة الطوارئ هذه؛ لكنهما لم ينجحا في إخراج الثعبان؛ مما دفعهما إلى الاتصال بشخص مختص للتعامل مع الوضع.

وأضافت الشرطة أن الثعبان على قيد الحياة وبحالة جيدة؛ لكنه "يشعر بالتعب والخوف".