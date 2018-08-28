العثور على وحش بحري عملاق على أحد الشواطئ

المصدر: البيان الالكتروني

أثناء نزهة صباحية يقوم بها ثلاثة من الأشقاء عثروا على على حبار عملاق في الساحل الجنوبي من ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا ىوصفته التقارير بأنه وحش بحري عملاق.

وعلى الرغم من أن الأمر لا يزال أمام الباحثين للدراسة، الذين أخذوا هذا الاكتشاف المهم في حيز النظرة العلمية، إلا أن المكتشفين الثلاثة تحدثوا لوسائل الإعلام والتقطوا بعض الصور الاستباقية.

وقال دانييل ابلين لصحيفة نيوزيلند هيرالد "لقد أشار أخي إليه وهو يقول، انظروا ما هذابحسب سكاي نيوز.

وأضاف: "لقد كان على جانب الطريق وكان كبيرا بحق".

وأكد الغواصون أن طول الحبار يقدر بـ 4.2 مترات، ونُشِرت صور له على فيسبوك، حيث استقطبت أكثر من 6800 مشاركة.

وأكدت إدارة المحافظة في نيوزيلندا أن المخلوق الذي تم العثور عليه كان حباراً عملاقاً، وهو كبير جداً، وعلى الأرجح الأكبر من نوعه على الإطلاق.

وتتراوح أطوال الحبار في العادة من 3 إلى 9 أمتار ويعتبر من أكبر الفقاريات على وجه الأرض.