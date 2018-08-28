فيديو.. داعية مشهور يعلن تبرعه بجسده كاملاً بعد وفاته على الهواء

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامي المصري المعروف، عن تبرعه بجسده بعد وفاته تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى ومن أجل أن ينتفع به أصحاب الحاجة.

وقال "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه يلزم أسرته بذلك، متابعًا: "كوني أعيش لخدمة الآخرين خيراً لي من أن أدفن فى التراب بما لا قيمة له ولا جدوى للناس" وفقا لليوم السابع.

وأضاف الداعية الإسلامى، إن التبرع بالأعضاء البشرية أمر جائز مثله مثل التبرع بالدم، للحفاظ على النفس البشرية، وتابع: "التبرع له شروط أولها أن لا يكون بمقابل وأن يترتب عليه تشوه فى خلقة الشخص المتبرع.. لا يجوز التبرع بالأعضاء التناسلية وهذه فى حالة التبرع من حي إلى حي".

ورأى "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن التبرع إن كان من ميت إلى حي فهو جائز أيضًا ولكن بدون الأعضاء التناسلية وبدون أجر وبموافقة ذوي المتوفى".

وأكد الداعية الإسلامى، أن التبرع بالأعضاء لم يكن معروفاً قديمًا ولكن مع تقدم العلم والعرف أخذنا بالقياس وهو أمر فقهي معروف لدى الأمة الإسلامية.