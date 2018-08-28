قتلت زوجها لعدم إحضاره لحمة العيد

المصدر: البيان الالكتروني

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة بمصر، من كشف لغز العثور على جثة "قهوجي" داخل غرفة نومه بمنزله بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، وتبين قيام زوجته بخنقه أثناء نومه بعد أن فشلت في قتله بالسم، انتقاما منه لعدم قيامه بالإنفاق عليها وعلى أولادها الثلاثة ورفضه شراء لحمة عيد الأضحى.

البداية تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من ربة منزل، مقيمة بشبرا بقسم دمنهور، بوفاة زوجها 49 عاما قهوجٍي، داخل مسكنه وبالانتقال والمعاينة تبين وجود جثة المذكور مسجاة على سرير إحدى الغرف بالمنزل يرتدى كامل ملابسه وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وفقا لصحيفة الفجر المصرية.

بسؤال زوجته، قررت باكتشافها وفاة زوجها حال قيامها بإيقاظه من نومه وأضافت أنه كان يعانى من ارتفاع ضغط الدم وقدمت تقريرا طبيا منسوبا صدوره لمركز ناصر الطبي بدمنهور يتضمن عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

بسؤال شقيق المتوفى "أحمد" 40 عاما – عامل، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد أو يشتبه في وفاته جنائيًا، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين وجود كسر بعظام الرقبة ووجود شبهه جنائية في الوفاة.

وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، أسفرت جهوده عن سابقة نقل "المجني عليه" ثاني أيام العيد لمستشفى دمنهور التعليمي اثر إصابته بحالة تسمم وتم علاجه وعاد للمنزل ثالث أيام العيد في حالة إعياء تام حيث استغلت الزوجة نومه وقامت بخنقه بيديها.

بمواجهة الزوجة اعترفت بعقدها العزم على قتله، حيث قامت بوضع شريط أقراص مخدرة له في العصير وقامت بنقله للمستشفى للعلاج حتى لا تحوم حولها الشبهات وأضافت الزوجة أنة اعتاد عدم الإنفاق عليها وعلى أولاده ويوم العيد طلبت منه شراء لحمة وخضار إلا أنة رفض، فقررت التخلص منه للمرة الثانية وقامت بخنقه إلا أن ضباط المباحث شكوا في أقوالها وألقوا القبض عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا للعرض علي النيابة العامة.