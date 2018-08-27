"المعلم" يكرر الخطأ نفسه للمرة الثانية

المصدر: البيان الالكتروني

قالت صحيفة (هسبريس) الالكترونية المغربية، إن حالة من الغموض تلف أخبارا تشير إلى تورط المغني المغربي سعد لمجرد الملقب بـ "المعلم" في قضية اغتصاب جديدة، بين من يؤكد وقوعها ومن ينفي حصول أي شيء من ذلك.

وقالت مصادر جريدة هسبريس إن عناصر الشرطة أوقفت، صباح أمس، بالمدينة الفرنسية "سان تروبيه" المغني المغربي الشاب، للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب جديدة.

وأوردت المصادر أن لمجرد قام ليلة أول أمس بعد سهرة بتعنيف فتاة ومحاولة اغتصابها.

وأبرزت المصادر أن الفتاة قامت بالخروج من الفندق بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكواها، حيث تحركت الشرطة صوب الفندق.

وقد تم توقيف الفنان المغربي، تقول المصادر، ونقله إلى مقر الفرقة الأمنية من أجل التحقيق في الواقعة، كما تمت مباشرة تحقيقات بالفندق الذي شهد الواقعة المفترضة، خصوصا مع إدارته ومع موظف الاستقبال.

وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن حادثة اغتصاب جديدة بطلها صاحب "المعلم"، نفت مصادر مقربة من عائلة لمجرد علمها بالموضوع، مؤكدة أنها بدورها تنتظر تأكيد الخبر المتداول.

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد والد لمجرد المطرب البشير عبدو بأنه حاول الاتصال بابنه هاتفيا منذ أول أمس السبت ولكنه لا يرد.

ولازال ملف قضية لمجرد مع لورا بريول متداولا بردهات المحكمة الفرنسية بباريس، وينتظر المتتبعون انتهاءه بعد شهور من التأجيل.