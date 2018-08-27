مفهوم جديد لمشاهدة الأفلام في دبي

المصدر: دبي ــ رفيف الخليل

أن يخرج سمك القرش بحجمه المخيف، ويقترب منك فجأة، أو يتحطم قطار ضخم ليرتطم بقوة مخيفة وأنت لا تزال على مقعدك مستمتعاً؛ هو أمر ممكن مع إطلاق أول قاعة عرض سينمائية «ScreenX» على مستوى الشرق الأوسط في «ريل سينما» بدبي مول، لتتحول تجربة مشاهدة فيلم سينمائي إلى تجربة مبتكرة تعلق في العقل والروح.

تجربة

يتوق محبو السينما لمتابعة كل ما هو شائق وجديد على صعيد المحتوى البصري والتقني، وستعمل تقنية أجهزة الإسقاط المتعددة على الجدران الجانبية في قاعة السينما على تقديم تجربة استثنائية لكافة المشاهدين، ويوضح آدون كوين، مدير أول في «ريل سينما» التابعة لشركة إعمار للترفيه، أن جمالية الصورة المتحركة على الجدران، وبزوايا عريضة سوف توقظ في نفس المشاهد أحاسيس جميلة لم يشعر بها من قبل لكافة الأفلام، سواء المثيرة أو الغامضة وحتى الكلاسيكية.

تقنية

وعلى الرغم من أن قاعات السينما مقسمة وموزعة حسب الأرقام والمستويات، إلا أن تقنية الإسقاط المتعددة سوف تتيح للمشاهدين تجربة مشاهدة واضحة من كل الزوايا، ويضيف آدون كوين، أن مثل هذه الخطوة هي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في «ريل سينما» التي تعتبر وجهة العرض السينمائية ذات المستوى العالمي من شركة «إعمار للترفيه»، التي تحرص على أحدث الإضافات المميزة في تقديم أحدث الابتكارات ومفاهيم السينما الجديدة في المنطقة.

شغف متجدد

أكثر ما يشغل بال عشاق السينما هو كسر روتين المشاهدة والوصول إلى قمة الاستمتاع بعد كل فيلم يشاهدونه كما يضيف آدون كوين، وهذا المزيج الفريد من الأحاسيس والمشاعر يجدد شغف المتابعة لكل أنواع القصص، وبالتالي المزيد من النضج الفني السينمائي، فلم تعد هناك حاجة لتركيب شاشات إضافية وتأثيرات بصرية لضمان تجربة عرض مختلفة.