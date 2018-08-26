وفاة الشاعر السعودي حجاب بن نحيت

المصدر: البيان الالكتروني

توفي اليوم "الأحد" بالعاصمة السعودية الرياض الشاعر الشهير، حجاب بن نحيت، عن عمر يناهز 77 عاماً بعد مرض ألم به بشكل مفاجئ لم يمهله طويلاً.

وبحسب "العربية نت" عاش حجاب بن نحيت حياة طويلة حافلة بالعطاء منذ بداية حياته. وولد بالفوارة غرب القصيم عام 1944 وترعرع فيها قبل أن يبرع بالشعر والفن الشعبي، حيث تغنى بالعديد من قصائده الوطنية والعاطفية في اسطوانات شهيرة خلال السبعينيات والثمانينيات الميلادية قبل أن يترك الوسط الفني ويبدأ بالعمل الاجتماعي.

والشاعر الراحل له العديد من الأبناء والأحفاد الذين اشتهروا في الوسط الشعري، ومن بينهم الشاعر عبدالله، وزياد الذي حقق لقب شاعر المليون، بالإضافة لرجل الأعمال ناصر والدكتور أيوب وتركي، وعدد من البنات اللاتي لمعن في عدد من المجالات، من بينهن منيرة وهي مستثمرة في مجالات نسائية، والدكتورة أمينة متخصصة في علم الاجتماع الوراثي.