ملاكم ينقذ طائرة من سيطرة مختل عقليا على قمرتها

المصدر: البيان الالكتروني

في بادرة شجاعة لاقت استحسان الجميع، أقدم الملاكم الفرنسي السابق ذو الأصول المغربية طارق صاحب الدين على التدخل لإنقاذ طائرة حاول مختل عقليا اقتحام قمرتها أثناء توجهها من ميونيخ في ألمانيا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وتم إلقاء القبض على المختل العقلي، حسب "يورو نيوز"، بعد أن هبطت الطائرة في مطار راوسي شارل ديغول. كما استقبلت الشرطة الملاكم للإطراء على عمله الذي وصفته وزارة الداخلية الفرنسية بالبطولي.

وروى الصحفي أرنو روميرا تفاصيل الحادثة، ووصف ما قام به الملاكم بطل فرنسا مرتين في الوزن الخفيف ووزن الريشة، بالشجاعة الحقيقية.

وقال روميرا في منشور على فيسبوك : "أمام 200 من الركاب وأفراد الطاقم المشلولين، تدخل بطل الملاكمة السابق محاولاً السيطرة على الشخص الذي كان يزداد عدوانية أكثر فأكثر قبل أن يطرحه أرضاً ويسيطر عليه ريثما هبطت الطائرة وتدخلت قوات الشرطة في المطار".

من جهتها، أكدت خلية الاتصالات التابعة للشرطة الفرنسية (سيوكوب) أنه تم اعتقال الشخص بمجرد هبوط الطائرة في مطار رواسي شارل ديغول. واستمعت شرطة حرس الحدود لطارق صاحب الدين، كما أكد المحضر الحادثة التي وقعت خلال الرحلة.

وتحدث طارق عن الحادثة لقناة فرانس إنفو، قائلا "كانت الطائرة قد أقلعت منذ بضع دقائق، وكنت جالسا بهدوء مع زوجتي عندما سمعت شجارا. رأيت رجلا يستفز الطاقم من خلال المطالبة بكأس ثان من الكحول وبدأ في رفع صوته بينما رفض الجلوس".

ويضف طارق صاحب الدين أنه توجه نحو قمرة الطائرة وحاول تهدئة الشخص الذي كان له تصرف غير متوازن، مثل المجنون".

وبمساعدة ضابط شرطة، كان من بين الركاب، والطاقم وطارق صاحب الدين تم وضع استراتيجية لشل حركة الرجل وتقييده.

واعتزل طارق صاحب الدين الملاكمة منذ العام 2013. ويعمل حالياً معلماً للأطفال الذين يعانون من صعوبات.

وبعد الرحلة الصعبة، عاد البطل الذي أثار إعجاب الجميع إلى بوردو ولعلّه لن ينسى هذه الرحلة أبداً.