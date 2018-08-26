إيمان اليوسف تمثل الإمارات في برنامج «آيوا» الدولي للكتابة

المصدر: دبي ـ البيان

بعد نجاحها في تمثيل الإمارات في العديد من المحافل الدولية الثقافية حول العالم، تم اختيار الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف، أخيراً، للمشاركة في البرنامج الدولي للكتابة لعام 2018، الذي تنظمه جامعة «آيوا» الأميركية، منذ عام 1967، حيث تختار فيه الجامعة سنوياً 14 كاتباً من 14 دولة حول العالم للمشاركة فيه، وفق معايير خاصة، وتعد إيمان اليوسف أول كاتبة من الإمارات ودول الخليج العربي يتم اختيارها لهذا البرنامج، الذي سبق أن تخرج فيه الكاتب التركي أورهان باموق، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2006، والكاتب الصيني مو يان، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2012.

وتحمل الكاتبة إيمان اليوسف شهادة في الهندسة الكيميائية، كما أنها مدربة «غرافولوجي»، وتستعد حالياً للحصول على شهادة الماجستير بالدبلوماسية الثقافية في العاصمة الألمانية برلين، وتمتلك إيمان في جعبتها حتى الآن 6 إصدارات، تتمثل في 3 مجموعات قصصية، إلى جانب روايتين، منها رواية «حارس الشمس»، التي فازت بالمركز الأول في جائزة الإمارات للرواية 2016، كما كتبت سيناريو فيلم «غافة» للمخرجة عائشة الزعابي، الذي عرض في دورة مهرجان دبي السينمائي الدولي الماضية.