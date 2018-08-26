«سييما» في ضيافة دبي سبتمبر المقبل

المصدر: إعداد - سيد صالح

تستضيف دبي فعاليات الدورة السابعة من مهرجان جوائز سينما جنوب الهند الدولية، والمعروف باسم «سييما»، على مدى يومي 14 و15 سبتمبر المقبل، وذلك وفقاً لما نشره أمس، الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء «أيه إن آي نيوز» الهندية، الذي أفاد نقلاً عن شركة بانتالونز الهندية، الراعي الرسمي للمهرجان، أن من أبرز الضيوف الذين سيشاركون في دورة هذا العام النجم والمنتج السينمائي الشاب رانا داجوباتي؛ ونجمة السينما وعارضة الأزياء الشابة رايزا ويلسون؛ وكلاهما من مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو؛ والنجمة، عارضة ومصممة الأزياء، نيكي جالراني، من مدينة بنغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا.

وقالت بريندا براساد، رئيسة «سييما»، معلقة على رعاية بانتالونز للحدث هذا العام: «تمضي صناعة الأناقة وصناعة السينما يداً بيد، وبصفة خاصة في ولايات جنوب الهند، حيث يميل الجمهور إلى تقليد نجوم السينما المفضلين لديه في أزيائهم».

ويعد «سييما» من أكبر المهرجانات السينمائية في جنوب الهند، وهي المنطقة التي تضم ولايات كيرلا، تاميل نادو وكارناتاكا، وتحظى بأكثر نسبة مشاهدة من الجمهور ضمن الفعاليات السينمائية الأخرى الخاصة بهذه المنطقة. وسبق لدبي استضافة فعاليات الدورة الرابعة من «سييما»، والتي أقيمت في 2015، بينما استضافت أبوظبي فعاليات الدورة السادسة، التي أقيمت العام الماضي.