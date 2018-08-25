(فيديو) مذيعة تتقيأ على ضيف برنامجها

المصدر: البيان الالكتروني

قامت مذيعة نرويجية بالتقيؤ فجأة على ضيف كان يشارك في برنامجها التلفزيوني، وذلك خلال بث مباشر على قناة النرويج الثانية.

ويظهر الفيديو بداية، كيف أرادت المذيعة الوصول إلى كأس من الماء عندما شعرت بخطب ما، وعند شربها الماء، تقيأت فجأة في الجهة التي يجلس فيها الضيف.

وعقب الحادثة، كشفت المذيعة، حسب "روسيا اليوم"، أنها تتقيأ بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة، وذلك لأنها أصبحت حاملا. كما صرحت بأنها لم ترغب بالإفصاح عن حالة الحمل لجمهورها، بهذه الطريقة غير اللائقة.