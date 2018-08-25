"أضحية" تسبح عشرات الكيلو مترات هرباً من الذبح

المصدر: البيان الالكتروني

حاولت بقرة في ريزي بتركيا أن تنقذ نفسها من الذبح فلجأت إلى حل غير متوقع وفق ما ذكر موقع "دايلي صباح".

وقد هربت البقرة من مالكها، وفشل في الإمساك بها، قبل أن تقفز في الماء وتسبح عشرات الكيلومترات.

وذكرت الصحيفة أن البقرة هربت في "ريزي" وهي محافظة في شمال شرق تركيا، على الساحل الشرقي للبحر الأسود وفقاً لسكاي نيوز.

فيما عثر عليها بعض الصيادين قرب سواحل منطقة "كامبورنو" يوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى.

وفشل الصياديون في القبض على البقرة وإخراجها إلى اليابسة، مما تطلب استدعاء خفر السواحل التركي للمساعدة في العملية.

وحضرت عناصر خفر السواحل وبعد جهد طويل نجحوا في سحب البقرة إلى خارج الشاطئ.

ولم تستطع البقرة الوقوف أو المشي، وذلك بعد أن سبح عشرات الكيلومترات. وتمت إعادته إلى مالكه في محافظة ريزي.