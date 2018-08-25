مذيعة تفقد وعيها على الهواء مباشرة

المصدر: البيان الالكتروني

عاشت المذيعة الروسية داليا كوزلزفا، ( Daria Kozlova) مراسلة قناة روسيا 24 لحظات حرجة، قبل أيام أثناء مقابلتها وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف.

فبينما كانت توجه أسئلتها للوزير، بدت عيناها غريبتين، وكادت تفقد توازنها، ما دعا المسؤول الروسي إلى "نجدتها" وإمساكها قبل أن تسقط، إلا أنها سرعان ما استأنفت سؤالها، على الرغم من توعكها وفقا للعربية نت.

إلا أن التعب لم يرحمها على ما يبدو، ففقدت توازنها مجدداً، لتسقط أرضاً هذه المرة، رغم نجدة الوزير الذي حاول التقاطها، بمساعدة سيدة كانت موجودة أيضاً.

لكن المراسلة عادت واستعادت قواها بعد لحظات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.