تناول الفواكه أولوية لصحة الأسنان

المصدر: دبي - بيان السطري

تزداد مشاكل الأسنان لدى كثيرين في فصل الصيف بسبب كثرة العادات السيئة المرتبطة بالإجازة وتغيير النظام اليومي المعتاد، بحسب ما قالت طبيبة الأسنان الدكتورة أماني العساف في بداية حديثها مع «البيان» حول طرق العناية بالأسنان في فصل الصيف، مشيرة إلى أن الإقبال على العلاجات السنية والتحسينات الجمالية للأسنان على حد سواء، من تبييض وترميم وتقويم، يزداد لأن الصيف يعد موسم المناسبات من حفلات التخرج والزواج وغيرها.

أماني العساف: العلاج قبل تفاقم الحالة

وقاية

وأوضحت العساف لـ«البيان» مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الأسنان وتجنب حدوث مشاكل أو مضاعفات في الصيف، مثل زيارة طبيب الأسنان قبل مدة كافية من المشاريع الصيفية كالمناسبات الاجتماعية أو السفر من أجل الخضوع إلى الفحص السريري كي يتسنى للطبيب تقديم العلاج الملائم والنصائح التي تساعد في الاعتناء المكثف بالأسنان، مع تزامن كثرة تناول الحلويات وتنوعها وزيادة العطش في ظل الأجواء الصيفية الحارة.

ونصحت الجمهور باستغلال ‏فترة الصيف لإجراء كافة علاجات الأسنان بعيداً عن زحمة ساعات العمل وأيام الدراسة والالتزام بالمواعيد، مبينّة ضرورة متابعة الأهل لصحة أسنان أبنائهم في ظل مشاركة الأطفال في الأنشطة الصيفية وقضاء ساعات طويلة في المعسكرات والمخيمات الصيفية.

ونوَّهت الدكتورة أماني إلى أهمية الإكثار من شرب الماء لسلامة الفم والأسنان مع تناول الخضار والفواكه، حيث إن أغلب فواكه الصيف الموسمية غنية بفيتامين C المهم لصحة اللثة.

السواك

وأثناء الرحلات والنزهات العائلية قد يصعب استخدام فرشاة الأسنان، وهنا نصحت العساف باستخدام السواك أو العلكة الخالية من السكر صديقة الأسنان.

‏ويعد اقتناء حقائب صغيرة تحتوي على فرشاة ومعجون وخيط الأسنان طريقة لتذكير الفرد بالاعتناء بأسنانه بشكل دائم. وفي حين ‏يكثر تناول المشروبات الملونة سواء الباردة أو الساخنة مثل القهوة والشاي والعصائر، أشارت العساف إلى إمكانية المحافظة على بياض الأسنان باستعمال معاجين وغسولات فموية خاصة بتبييض الأسنان، لكن لا بد من استشارة الطبيب قبل الشروع في استخدامها لما لها من آثار جانبية في حال الاستخدام غير الصحيح لها.