رانبير كابور: الحديث عن حياتي الشخصية له حدود

المصدر: نيودلهي - د ب ا

تحول الممثل الهندي رانبير كابور، أخيراً، إلى حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الهند، التي أخذت ترصد أخباره بعد الكشف عن ارتباطه عاطفياً مع الممثلة عليا بهات، ما دعاه إلى القول في حوار له مع صحيفة هندوستان تايمز، بأنه يعيش في مرحلة سعيدة وإيجابية وجميلة من حياته، مضيفاً: «أنا لا ألعب الغميضة.. ولكن الحديث عن حياتي الشخصية له حدود، وإلا سوف تتصدر حياتي الشخصية الأخبار ويتراجع الحديث عن عملي». وأضاف: «أعلم أن هناك دائماً رغبة في معرفة الحياة الشخصية لشخص ما، ولكنك تريد أن تعطي العلاقة الاحترام حتى لا يتم تناولها بصورة سيئة».

وعما إذا كان يشعر أنه أكثر استقراراً في علاقته الجديدة مع عليا، قال رانبير: «إنه أمر جديد بالنسبة لي، لذلك من المبكر أن أحكم على هذه العلاقة. ولكن على أساس العمل، أنا أقوم الآن بتصوير فيلم «براماسترا» مع عليا، وفيما يتعلق بالعمل بالنسبة لها فهي تتمتع بموهبة رائعة ومستوى التفاني الذي تتمتع به ملهم للغاية». وأضاف «العمل يأتي أولاً بالنسبة لعليا. بالنسبة لي بعد العمل لمدة 10 أعوام، ربما أشعر بالإرهاق، ولكنني عندما انظر إلى تفانيها، فذلك يحفزني ويجعلني أريد أن أكون أفضل».