(فيديو) ورق جدران مقاوم للنّار

المصدر: البيان الالكتروني

اخترع علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم نوعا من الورق المقاوم للنار، استمد مادته من المواد غير العضوية من العظام والاسنان، التي لها قدرة على مقاومة النار في درجة الحرارة العادية.

وهذا النوع من الورق عازل، ولكن بمجرد اتصاله بالنار، يتحول إلى مادة لتوصيل الكهرباء، ويصدر إنذاراَ.

ويمكن للورق أن يعيق انتشار النار أيضا بفضل خاصية المقاومة للنار.



وإضافة إلى استخدام هذه المادة كورق للجدران، يمكن استخدامها في اللافتات الإعلانية.