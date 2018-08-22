مجلة مراود تحتفي بتقاليد الحج في التراث الإماراتي

المصدر: الشارقة - البيان

صدر عن معهد الشارقة للتراث العدد الجديد من مجلة مراود محتفياً بتقاليد الحج في التراث الإماراتي من خلال سرد مجموعة من الحكايات والذكريات والمعلومات التي تستحضر الحج وطقوسه ومسالك الركب ودروبه، وقال رئيس تحرير المجلة د.عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث: للحج في الذاكرة العربية عادات وطقوس خالدة، توارثتها المجتمعات منذ قديم الزمان، وعبّرت من خلالها عن مدى تقديسها هذه الشعيرة الإسلامية القيّمة، وتمسّكها بها، وحرصها على أدائها ".

وتابع المسلم: في هذا العدد واصلنا الاحتفاء بشخصية المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ضمن باب أعلام وأبيات، من خلال استعراض قراءة في قصيدة «مرحبا يا هلا حي بالشهامة»، غاصت في أعماق المفردة الشعرية، والمحسّنات البديعية، بالإضافة إلى مقالات أخرى تنوّعت موضوعاتها، منها: عرض لديوان «زايد»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الفيلم الوثائقي العالمي، وتراث السلف في عيون الشيخ زايد.

كما شملت أبواب العدد العديد من المواضيع الثقافية والتراثية الغنية، ابرزها: تحليل وتفكيك لقصيدة «آه قلبي له بشاشاتي» للشاعر الإماراتي محمد المطروشي، والتي غنّاها الفنان الإماراتي الراحل حارب حسن، و«عَيّــالة العين»، دراسة في تجربة الشاعرة الإماراتية الرائدة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، رحمها الله، سوالف الهامور، المقيظ رحلة الهرب من الحر، تجليات التراث اليمني في الفن، الراوي سعيد الصواية.. ذاكرة ما قبل قيام الاتحاد، الحايك: رمز لجمال المرأة المغربية وعفتها، البخور في التراث العربي، مسجد البكيرية في صنعاء من روائع العمارة العثمانية في اليمن.

وتحدث مدير التحرير د. منّـي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد عن الرحلات الحجية التي نشأت على غرار الرحلة إلى الحج وتقاليدها العلمية الضاربة في أعماق الذاكرة العربية .