شاعرات الخليج ينشدن في عظمة الحج وفرحة العيد

المصدر: دبي - خلود حوكل

يعتز المسلمون بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، بعد استقبالها وفود الحجيج الذين يقدر عددهم بالملايين من مختلف البقاع، حيث احتضنتهم المملكة بحب واهتمام حتى أتموا مناسكهم بسلاسة ويسر، وتعبيراً عن المشهد الروحاني الذي عاشته المملكة خلال أيّام الحج وبحلول عيد الأضحى المبارك، شاركت ثلّة من شاعرات الخليج وأنشدن مثمنات في عدد من الأبيات الشعرية دور المملكة، وعبرن فيها عن فخرهن بكل الجهود الجبارة خلال موسم الحج، حيث تعد خدمة الحجيج شرفاً ما بعده شرف حظيت به المملكة وأبناؤها وكل من ساهم في خدمة ضيوف الرحمن..

مشهد على مرأى الوجود يْتجدد

أعظم حشود الأرض (هيبة قدومه)

يا مرحبا يا وْفود أمة محمد

حنا لكم خدام شعب وحكومه

(أسماء البراهيم)

لَبّى الحجيج ودعاهم للولي داعي

إلى أطهر بقاع الأرض الناس يجمعها

في لحظة يستوون أجناس وانواعي

بساعةٍ في رحاب الخير ما أروعها

(نايلة الأحبابي)

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خامس الأركان لا نقص وزيادة

مسلمين نوحد الله... ونطيعه

حج بيت الله تمامٍ... للعباده

فارضه ربي على من يستطيعه

(بروق بدوية)

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مملكتنا مهبط الوحي وذرى الدين وعماده

بين من سبّح ولبى بين من هلل وكبر

والوفود اللي لفتنا واتزاحم للعباده

والله إنا كل ما نخدم ضيوف الله نفخر

(شواهق نجد)

يا حظكم بالآجر والخير الكثير

خدّام للكعبة وللناس الحجيج

يا المملكة يا قبلة الخير الوفير

انتي مظلة أمن لعموم الخليج

(فتاة تهامة)

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شفت الحجيج وخافقي للحرم طار

يا حظ من هو معهم اليوم موجود

يمحى الذنوب ويرضي الخالق البار

ويرجع كأنه توّه اليوم مولود

(سراب الويلان)

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الحمد لله يوم شرف موطني مهد الرسالة

وخصنا من بين خلقه بخدمة الدين القويم

خامس الأركان نفخر ونتشرف باكتماله

نخدم الحجاج ومنّ لبى ندى الرب العظيم

(صمت الوايلية)