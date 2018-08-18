«دبي للسيدات» يطلق «دبي آيس» بفعاليات فريدة

المصدر: دبي - البيان

وسط إقبال كبير من الزائرات والسائحات والمقيمات أطلق نادي دبي للسيدات نسخته الثانية والأكبر من «دبي آيس» بفعاليات غير مسبوقة، وحمل شعار «صيفنا شتوي» وتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) حتى الأول من سبتمبر 2018، متضمنة أول جزيرة ثلجية عائمة في ناد للسيدات، ومبنى جليدي بضعف المساحة التي كان عليها في العام الماضي، إضافة إلى أنشطة وألعاب ثلجية ترفيهية للسيدات والأطفال، نقلت إلى دبي أجواء المناطق الباردة في هذا التوقيت الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة باستخدام 100 ألف طن من الثلج.

كما يضم شاطئ دبي آيس للسيدات: منتجع الكوخ الثلجي، فعاليات ثلجية، ألعاباً مائية، عروضاً ترفيهية مع شخصيات ديزني المحبوبة، إضافة إلى ركن التسمير الثلجي، بناء رجل الجليد، والمزيد من الأنشطة مميزة.

مواصفات

قالت لمياء عبد العزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات، إن تنظيم «دبي آيس» يأتي انعكاساً لحرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، على توفير فعاليات نوعية للمرأة والطفل في نسخة ثانية، بعد النجاح والصدى الرائع الذي حققته النسخة الأولى، نسبة لضخامة فعالياته وتفردها، حيث عمل على تنفيذه فريق عمل إبداعي، في إطار الحرص على تقديم فعاليات نوعية بمواصفات عالية المستوى للمرأة.

سياحة وترفيه

وأضافت لمياء خان: «عملنا على إضافة العديد من الفعاليات الترفيهية للنسخة الثانية من «شاطئ دبي آيس للسيدات»، لتكون ذات طابع أسري يجعل الأجواء أكثر مرحاً، تجسيداً لرؤية نادي دبي للسيدات الرامية لإسعاد المرأة.

وأعربت مديرة نادي دبي للسيدات عن سعادتها بإقبال عضوات النادي على الفعاليات، وجاذبيتها للزائرات من كل الدول الشقيقة والصديقة وكذلك من الدول الأجنبية، مؤكدة اهتمام النادي ودعمه لكل التجارب والفعاليات التي تقدم خدمات ترفيهية مبتكرة بمستوى يتماشى مع مكانة دبي كوجهة للسياحة الترفيهية والأسرية.

جزيرة ثلجية

خطفت الجزيرة الثلجية العائمة التي تعد أبرز الفعاليات الجديدة في «دبي آيس» أنظار السيدات كونها الأولى من نوعها في نادي للسيدات، وشكلت تصميماً رائعاً داخل البحر وكانت ملاذاً رائعاً للسيدات والأطفال وسط أجواء تحاكي المناطق القطبية الجليدية مع ركن المرطبات والمثلجات والمشروبات الصحية.

الكوخ الثلجي

يعد «منتجع الكوخ الثلجي» المُطِل على الشاطئ خلال «دبي آيس» من الفعاليات التي جذبت الزائرات، حيث تنخفض فيه درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر، وتستخدم فيه جلسات علاجية وجلسات تدليك ثلجية وتعايش الزائرات تجربة مثالية تعمل على توفير الراحة والاسترخاء لهن وتساعد أيضاً على الحصول على بشرة مشدودة وصحية.

مواعيد

يستقبل شاطئ دبي آيس للسيدات زائراته كل (جمعة وسبت) من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساءً، خلال الفترة من 17 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل، ويتم خلالها تقديم عروض حصرية لعضوية نادي دبي للسيدات مع الاهتمام بالخدمات التي ستقدم بطريقة مميزة وفريدة من نوعها، فيما تم اعتماد فعاليات جديدة بمواصفات عالمية بعيدة عن التكرار، إضافة للكبائن الفاخرة المطلة على الشاطئ بخدماتها المميزة.