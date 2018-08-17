بعد كيكي وزووم تحدي السقوط المزيف يغزو روسيا

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر بين المواطنين الروس مؤخراً تحدياً جديداً من نوع آخر غير كيكي وزووم وهو تحدي السقوط المزيف، وفي هذا التحدي يصور مستخدمو تطبيق "إنستغرام" أنفسهم بعد سقوطهم المفترض "غير الحقيقي"، أمام السلالم أو المركبات أو الطائرات.

وانتشرت الفيديوهات تحت هاشتاج #fallingstars، ويدعو المشاركون فيه أصدقاءهم إلى مشاركة أفضل صور للسقوط المزيف وفقا لصحيفة الدستور.

ويظهر البحث في موقع "إنستغرام" عشرات الصور لأشخاص مطروحين أرضا على وجوههم، أسفل درج طائرة أو على سلم كهربائي في متجر تجاري، أو بجانب سيارة مفتوح بابها أو في طريق عام، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويختلف تحدي السقوط عن تحدييّ "كيكي" و"زووم"، بأن الغالبية العظمى من المشاركات فيه كانت عبارة عن صور، فيما كانت الفيديوهات شبه معدومة.

وبدا أن هذا التحدي يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير والأثرياء في روسيا، خصوصا أن هناك صورًا التقطت للتحدي أمام طائرات خاصة وسيارات فاخرة.