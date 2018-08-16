دروب الحجّ.. قيم وتواصل وتبادل فكر وثقافة

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تؤدي شعيرة الحج، بما تحمله من قيم إنسانية ودروس أخلاقية، دوراً بالغ التأثير في ارتباط العالم الإسلامي بمنظومة ثرية من العادات والتقاليد، التي ارتبطت بالأذهان ونثرت المؤلفات ونسجت الفنون، إلى جانب الحكايات الشعبية والأهازيج والأشعار، وتعدّ من أقوى صور التواصل، وفرصة للالتقاء والتبادل الفكري والثقافي والتجاري، وفرصة للاحتكاك المباشر، وتمثل وسيلة لتفعيل الحياة وإعمار الأرض، وفقاً لأحدث ما وصل إليه العصر، ومع اتساع آفاق «دروب الحج» اتسعت آمال وطموحات المسلمين، لربط شعائره بتقنيات متطورة تواكب روح العصر.