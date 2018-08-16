موقف محرج لغوينيث بالترو في نيويورك

المصدر: إعداد: سيد صالح

تعرضت نجمة هوليوود الشهيرة، غوينيث بالترو، لموقف محرج في أحد متاجر الملابس الكبرى ببلدة «إيست هامبتون» في نيويورك، حينما كانت تتسوّق من المتجر بصحبة ابنتها آبل (14 عاماً).

وبحسب ما نشرت شبكة «بيدج سيكس» الأميركية المتخصصة في أخبار المشاهير، على موقعها الشبكي، أمس، اكتشفت بالترو فقدان بطاقتها الائتمانية، عندما أرادت سداد ثمن مشترياتها من المتجر.

واضطرها موظفو المتجر إلى استخدام تطبيق «آبل باي» على هاتفها الجوال، إنقاذاً للموقف، ولكي تتفادى حدوث مشكلة بشأن بطاقتها الائتمانية. وقال أحد الأشخاص، تصادف وجوده بالمتجر وقت وجود بالترو وابنتها: «بدت بالترو مُحرَجَة وفي موقف مُخزٍ».

يُذكَر أن بالترو (45 عاماً)، حصلت على جائزة الأوسكار منذ 20 عاماً، عن دورها في فيلم «شكسبير عاشقاً». وتعرف بالترو بلقب «غووب غاديس»، لأنها تمتلك مجلة تسمى «غووب»، تتخصص في أنماط الحياة كالموضة والديكور.