في حالة نادرة طفلة عمرها يومان تبتلع توأمها

المصدر: البيان الالكتروني

في جراحة نادرة تمكن فريق طبي مصري بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها من استئصال ورم وزنه 1.1 كلغم، من بطن طفلة عمرها 3 أيام .

وقال الدكتور محمد كليب مدير المشفى ، بأن الطفلة لينا البالغة من العمر يومين (قبل إجراء العملية بيوم واحد) دخلت المستشفى، وهي تعاني من انتفاخ شديد في البطن، وكان ظن الأطباء أنها تعاني من ورم مسخي أو نزيف، لكن نسبة الهيموغلوبين في الدم كانت طبيعية كما اتضح من التحاليل. وتبين بعد إجراء كافة الفحوصات أن أصل الانتفاخ هو جنين غير مكتمل، موجود على جدار بطن الطفلة، التي ابتلعت توأمها الذي لم يكن ملتصقا بها وفقا لروسيا اليوم.

ودخلت الطفلة ووزنها 3.6 كلغم، وقام بالعملية فريق الجراحين برئاسة الاستشاري الدكتور، شريف قداح، أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة واستأصلوا خلالها ورما وزنه 1.1 كلغم، وتكللت العملية بالنجاح.

ووفقا لمدير المشفى، فإن تلك الحالة تعد نادرة للغاية، حيث تحدث بمعدل حالة لكل نصف مليون طفل طبيعي.