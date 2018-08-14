شاهد..محمد بن سلمان يفاجئ شاباً سعودياً من أصحاب الهمم

المصدر: البيان الالكتروني

نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يفاجئ شاباً سعودياً من اصحاب الهمم عندما تصادفا في الطريق قرب مدينة "نيوم"، بالقول :"تامر على شيء".

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية يوثق الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، لقاء الشاب فهد العبد اللطيف، أثناء تجولة برفقة عائلته، الأمير محمد بن سلمان، ليقوم بتصويره وهو في مركبته، ويبادره ولي العهد أثناء تجاوزه قائلًا من نافذة السيارة :"تامر على شيء"، في إشارة إلى قرب ولي العهد من المواطنين وتنازله عن البروتوكلات الرسمية التي غالبًا يتمسك بها القادة.

وقد التقى ولي العهد السعودي قبل أسابيع شباباً بمنطقة نيوم واستجاب لدعوتهم وتناول بعض الطعام معهم في فيديوهات وجدت قبولًا وقت ذاك .