طائرة تهبط اضطراريا على طريق عام

المصدر: البيان الالكتروني

أثارت طائرة أميركية هلعاً وذهولا بين سائقي المركبات، بعدما هبطت على طريق عام في ولاية كاليفورنيا، إثر مشكلة في ضخ الوقود بمحركها.

وأظهر مقطع فيديو جرى التقاطه بكاميرا مراقبة، طائرة صغيرة من نوع "سيسنا 172"، وهي تهبط تدريجيا على الطريق فيما كان سائق داخل سيارته يقول "يا إلهي، يا إلهي".

وبحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية ، فإن الهبوط الاضطراري لم يؤد إلى أي حوادث على الطريق، كما لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وعانت الطائرة مشكلة في ضخ الوقود قبل اتخاذ قرار بالهبوط على الطريق الذي يشهد حركة دؤوبة للسيارات، لكن قائد الطائرة نجح في تفادي أي اصطدام، بالرغم من المجال الضيق الذي كان متاحا أمامه.