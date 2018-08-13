الانزلاقات الطينية تهدد حياة جاكي شان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تحديات كثيرة وغير متوقعة واجهت صناع فيلم «بروجيكت إكس» (Project X) الذي يعد من أحدث أفلام الممثل الصيني جاكي شان، فبعد اعتذار الممثل سيلفستر ستالون عن مواجهة جاكي شان فيه، اضطر طاقم الفيلم إلى إيقاف أعمال تصويره مؤقتاً، بعد انهيار موقع التصوير بسبب تعرضه لانزلاقات طينية، كادت تودي بحياة طاقم الفيلم وحياة جاكي شان على حد سواء، إثر انجراف شاحنته وتحطم مقدمتها، وذلك يوم الجمعة الماضي.

خوف

الممثل جاكي شان، بادر أخيراً إلى طمأنة معجبيه، عبر تدوينة له، نشرها على موقعه الإلكتروني الخاص، أول من أمس، شرح فيها ما تعرض له في موقع تصوير الفيلم الواقع بالقرب من جبل هيلان في نينغشيا في شمال غرب الصين، حيث قال: «ما إن بدأنا تصوير الفيلم، حتى تغير الطقس، وبدأت الأمطار الغزيرة بالهطول على المكان، أصبحت معها كل شاحنات الإنتاج عالقة في الطين المتسرب بعد تكون السيول من فوق الجبال فجأة، الأمر الذي أصاب أفراد طاقم الفيلم بالخوف والرعب، ولكن لحسن الحظ أننا خرجنا جميعاً سالمين من المكان، وتم سحب كافة شاحنات الإنتاج إلى أماكن آمنة».

وأضاف: «أود اغتنام هذه الفرصة لأقول «شكراً» إلى جميع الذين جاؤوا لمساعدتنا.

وكذلك «آسف» لكافة أفراد الطاقم الذين كانوا خائفين من الانهيار الطيني. سيتعلم فريق الإنتاج لدينا من هذه التجربة، بأن نكون أكثر يقظة لظروف الطقس، وأن نبذل قصارى جهدنا لحماية أعضاء الطاقم لدينا وضمان أن ظروف العمل آمنة تماماً.

شكراً للجميع على عملكم الشاق!». وكان موقع «سينما بلند» السينمائي قد نقل في تقرير له، عن رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان، قولهم، إن «المنطقة معرضة للانهيارات الطينية، بمجرد هطول المطر، وقد تحدث بعض الفيضانات»، وأكدوا في الوقت نفسه، تحطم الشاحنة التي كانت تقل جاكي شان، مشيرين إلى أنها تضررت بالكامل.

إثارة

فيلم جاكي شان الجديد، يعتمد في أحداثه على حكاية مملوءة بـ«الأكشن»، وتدور حول جنديين من القوات الخاصة، يتوليان مسؤولية حماية المدنيين، المارين فيما يعرف باسم «طريق الموت»، بهدف إيصالهم إلى بر الأمان في المنطقة الخضراء في مدينة بغداد العراقية.

وقد استند صناع الفيلم إلى نص الكاتب آراش إميل الذي ألف سيناريو فيلم «غريس أميرة موناكو» الصادر في 2014. ورغم أن التقارير لم تؤكد بعد موعد عرض الفيلم في صالات السينما العالمية، إلا أنها أشارت إلى تولي سكوت وواغ (صاحب فيلم نيد فور سبيد) إخراج الفيلم الذي لم يؤكد بعد جاكي شان موعد صدوره، أو حتى توقيت الانتهاء من تصويره بالنظر إلى طبيعة التقلبات الجوية التي تحيط بمواقع تصوير الفيلم الذي يشارك في بطولته أيضاً بطل المصارعة الأميركي جون سينا، والذي تم ترشيحه لهذا الدور بعد اعتذار الممثل سلفيستر ستالون عن الدور، وفق ما ذكرته مجلة «فارايتي».