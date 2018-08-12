إطلاق مسبار "باركر سولار" من فلوريدا في مهمة تستمر 7 سنوات

المصدر: وكالات

جرى صباح اليوم الاحد إطلاق مسبار "باركر سولار" التابع لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الاميركية، في مهمة تستغرق سبع سنوات لجمع معلومات عن الغلاف الخارجي للشمس.

وانطلق المسبار محمولا على صاروخ "دلتا 4 هيفي"، في الساعة 0331 صباحا بالتوقيت المحلي (0731 بتوقيت جرينتش). وكان خلل فني حدث في آخر لحظة أمس السبت، تسبب في إرجاء إطلاق المسبار لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن تتوجه المركبة الفضائية، وهي بحجم سيارة صغيرة، إلى الغلاف الخارجي للشمس مباشرة، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 1300 درجة مئوية، لتصبح بذلك أول مسبار يصل إلى الهالة المحيطة بالشمس.

ويأمل العلماء في أن يكشف المسبار أسرار الشمس، مثل السبب في ارتفاع درجة حرارة الهالة المحيطة بالشمس عن درجة حرارة سطح الشمس نفسه. كما يأملون في معرفة المزيد عن المجال المغناطيسي للشمس والرياح الشمسية.