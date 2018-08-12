حنان ترك تحذف صورها بالحجاب من «إنستغرام»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

بالتزامن مع الجدل الواسع الذي أثارته الممثلة المصرية حلا شيحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلعها الحجاب، وإعلان عودتها إلى التمثيل، فاجأت النجمة المعتزلة حنان ترك متابعيها على موقع إنستغرام بحذف جميع صورها على موقع التواصل الاجتماعي، سواء الخاصة بها وهي مرتدية الحجاب أو التي تجمعها بأسرتها.

تكهن

تصرف حنان المفاجئ أثار تكهنات كثيرة لدى جمهورها ومتابعي السوشيال ميديا، الذين سرعان ما جاء في ذهنهم أن حنان ترك تفكر في خلع الحجاب، على غرار زميلتها الممثلة حلا شيحة، وأنها لجأت إلى حذف صورها بالحجاب في محاولة منها لـ «جس نبض» جمهورها.

إلا أن مصدراً مقرباً من حنان، بحسب ما تناقلته عنه وسائل إعلام مصرية، أكد أن قيام حنان ترك بحذف جميع صورها على موقع التواصل الاجتماعي، يعود لرغبتها في استكمال حياتها بهدوء والابتعاد تماماً عن الجدل القائم حالياً بشأن الحجاب، والهجوم الذي تعرضت له الممثلة حلا شيحة بعد خلع الحجاب، وكذلك عدم إعطاء الفرصة لأي وسيلة إعلامية للاستعانة بصور حنان وهى ترتدي الحجاب، وإدخالها في مقارنات مع زميلات أخريات.