"اختفاء" الفنانة ميريام فارس في ظروف صحية غامضة

المصدر: البيان الالكتروني

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قلق جمهورها ومعجبيها إثر إعلانها عن تعليق مفاجئ لنشاطها الفني داخل وخارج لبنان.

ووفق منشور لها على إنستغرام، لمحت ميريام فارس إلى تعرضها لحالة صحية طارئة، لكن من دون أن تخوض في التفاصيل، إذ أعربت عن غيابها الفني "لعدم جاهزيتها البدنية والصحية".

كما أطلق غياب النجمة اللبنانية حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيها المتابعون توضيحا أكثر عن ملابسات اختفائها المفاجئ، كما صلوا وتمنوا لها الشفاء العاجل من أزمتها الصحية التي تمر بها.

وتوجهت الفنانة اللبنانية مؤخرا برسالة إلى جمهورها ومحبيها عبر إنستغرام، قالت فيها: "أنا كمان اشتقتلكن كتير وإن شاء الله بتعافى بسرعة وبشوفكن قريبا".