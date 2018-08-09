أنجلينا جولي تتهم براد بيت بعدم دفع نفقة «كافية» لأطفالهما

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

اتهمت نجمة هوليوود أنجلينا جولي، براد بيت زوجها المنفصل عنها بعدم دفع أي نفقة «كافية» لدعم أطفالهما خلال العام ونصف العام الماضي، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام.

وكتب أحد محامي جولي في وثائق تم تقديمها إلى محكمة في لوس أنجليس الثلاثاء الماضي، وحصلت عليها شبكة «إن.بي.سي نيوز»: «يتعين على (بيت) أن يدفع نفقة إعالة الأطفال. حتى الآن لم يدفع (بيت) أي نفقة كافية للأطفال منذ الانفصال».

وللزوجين المنفصلين 6 أبناء، بينهم ثلاثة بالتبني، وتتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عاماً. وقد طالبت جولي بحقوق الحضانة الكاملة منذ تقديم طلب الطلاق في سبتمبر 2016.

وفي يونيو، أمرت المحكمة جولي بالسماح لبيت بالحصول على وقت إضافي لرؤية الأطفال، وإلا ستخاطر أنجلينا بفقدان الحضانة الأولية. ونقلت شبكة تلفزيون «إن.بي.سي» عن مصدر مقرب من بيت، قوله «براد أوفى بالتزاماته».