أليسا تسجل هدفاً في مرمى «السرطان»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

سددت الفنانة أليسا هدفاً في مرمى المرض، بعد أن فاجأت الجميع بقوتها وعزيمتها، وقدرتها على قهر سرطان الثدي الذي أصيبت به، لتمضي أيامها الماضية في العلاج منه بصمت، ومن دون أن تكشف عنه لأحد.

خبر إصابتها بالمرض، لم يمر مرور الكرام على الساحة الفنية العربية، ففي وقت وصف فيه البعض طريقتها في إعلان إصابتها بالمرض بـ«المبتكرة»، حيث جاء ذلك من خلال مشاهد كليبها الأخير (إلى كل اللي بيحبوني)، شهدت أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، حالة تفاعل واسعة مع الفنانة أليسا، بعد أن ضج موقع تويتر بتغريدات زملائها الفنانين، وكذلك معجبيها الذين عبروا عن تضامنهم معها، مقدمين لها في الوقت ذاته التهنئة بالشفاء، وأبدوا إعجابهم بقوتها وشجاعتها وقدرتها على تحمل الألم بصمت.

تحية

«لو أردنا اليوم أن نختار للعزيمة اسماً آخر.. سنطلق عليه أليسا»، بهذا التعبير، فضل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر تويتر أن يعلن تضامنه مع أليسا، بينما غردت أحلام، بقولها: «استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه.. أليسا كلنا معك، وبندعي لك». والأمر ذاته انسحب على الفنان راغب علامة الذي هنأ في تغريدته أليسا، قائلاً: «الخبر كان مفاجئاً.. لكن الذي حارب الحساد والحاقدين قادر على الانتصار على المرض.. إن شاء الله تكون أيامك حلوة مثل صوتك..». بينما غرد الفنان عبد الله الرويشد، قائلاً: «تحية للقوة والإصرار والعزيمة.. تحية للبطلة أليسا».

من جانبها، اعتبرت الفنانة أمل حجازي أن أليسا بذلك «اخترعت علاجاً جديداً أقوى من العلاج الكيماوي للسرطان وهو القوة والتفاؤل وحب الحياة»، مضيفة في تغريدتها: «طول عمرك امرأة جريئة وقوية»، في حين آثرت الفنانة هيفاء وهبي التخلي عن خلافاتها مع أليسا بالتغريد لها، حيث قالت: «أليسا.. الحمد لله على سلامتك.. إن شاء الله أيامك الجاي أحلى، وبصحة وعافية وفرحة».

حقيقة

وفي الوقت الذي تربعت فيه أغنيتها الجديدة على عرش الأعلى مشاهدة بين الأغاني العربية، حيث تعاونت فيها مع المخرجة إنجي الجمال التي أخرجت لها أيضاً كليب «عكس اللي شايفينها»، إلا أنه لم يغب عن مواقع التواصل الاجتماعي، تلك اللحظات التي شهد فيها الجمهور وقوع أليسا في فبراير الماضي على مسرح القرية العالمية في دبي، حيث أحيت آخر حفلاتها الغنائية، حينها بررت أليسا الحادثة بإصابتها بالإرهاق، فيما كانت تخفي حقيقة إصابتها بالمرض.

إدارة القرية العالمية في دبي، نشرت، أمس، تغريدة لها قالت فيها: «أصرت على حضور الحفل تقديراً لجمهورها.. واليوم تذكر الجميع بأن نواجه المرض بقوة وإيجابية وعزيمة.. شكراً أليسا ونتمنى أن نراك مرة أخرى على مسرح القرية العالمية».