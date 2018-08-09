أحلام تشدو الليلة في صلالة بباقة من روائعها

المصدر: دبي ـ البيان

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام للوقوف الليلة على مسرح المروج في مدينة صلالة، بسلطنة عُمان، حيث تشدو بروائع من أغانيها، في إطار مشاركتها في فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2018، حيث لا تعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها أحلام بالمهرجان الذي يحرص القائمون عليه على استقطاب كوكبة من الفنانين الخليجيين والعمانيين، سنوياً، ضمن برنامجه «ليالي المهرجان».

عودة أحلام إلى مهرجان صلالة جاءت بعد مشاركتها فيه العام الماضي، بحفل جماهيري ناجح.

وكانت أحلام قد أعلنت عن مشاركتها في المهرجان من خلال حسابها على موقع «تويتر»، حيث نشرت ملصقاً يتضمن كل المعلومات الخاصة بالحفل. إذ أكدت أحلام أنه سيكون الحفل تحت قيادة المايسترو وليد فايد، ذلك في وقت أكد فيه المايسترو وليد عبر تغريدة له، وصوله إلى مدينة صلالة، تمهيداً للاستعداد للحفل الفني الذي سيقام على خشبة مسرح المروج.

أجندة أحلام هذا الصيف بدت ملأى بالأنشطة والحفلات الفنية، التي تنقلت فيها بين عدد من مدن العالم، فبعد اختتامها فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وإعلانها عن تبرعها بأجرها لعدد من الجمعيات الخيرية في المغرب، انتقلت أحلام نحو باريس، ومنها توجهت إلى لوس أنجليس لتقف هناك على مسرح دولبي، حيث قدمت حفلاً ناجحاً، لتنتقل من بعدها نحو العاصمة الأردنية عَمّان، حيث أحيت حفلاً في مهرجان جرش الذي عادت إليه بعد غياب دام 17 عاماً.