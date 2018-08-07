مذيع ألماني يقدم نشرة الأحوال الجوية بالجلابية .. والسبب!

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم مذيع النشرة الجوية على قناة "RTL" الألمانية، درجات الحرارة المرتفعة للأيام القادمة في ألمانيا، مرتديًا "الجلابية".

وقال المذيع في بداية النشرة: إن موجة الحر لم تؤثر على عقله، لكنه ارتدى ما يناسب الطقس الصحراوي المنتظر فى ألمانيا، الثلاثاء القادم.

ونشرت صفحة أخبار ألمانيا بالعربية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفيديو مصحوبًا بترجمة لما قاله.