راشيل يونان ملكة جمال لبنان للمغتربين

المصدر: دبي - البيان

توجت الأسترالية، لبنانية الأصل، راشيل يونان، بلقب ملكة جمال لبنان في دول الاغتراب لعام 2018، وسط حفل فخم في مدينة باتايا التايلاندية، مساء أول من أمس، وتعاونت هيئة السياحة في تايلاند مع لجنة ملكة جمال لبنان والمؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI) لاستضافة الحدث.

وكجزء من التعاون، تم نقل المتسابقات الـ 11 اللواتي تأهلن للمرحلة النهائية لمسابقة الجمال جوا إلى تايلاند لمدة 5 أيام، حيث صوّرت المرحلة الأخيرة من برنامج الأنشطة، يذكر أنها المرة الأولى التي يقام فيها الحفل النهائي للمسابقة في تايلاند.

وشهدت المرحلة الأخيرة من المسابقة تنافس الفتيات أمام أفراد لجنة التحكيم بحضور حشد من الشخصيات المهمة والضيوف المميزين، وأنهت كل متسابقة سلسلة جولات.