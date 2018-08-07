أغانٍ تراثية بحفل هبة طوجي في «قرطاج»

المصدر: تونس - البيان

أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفلاً ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، قدّمت خلاله عدداً من أغانيها وأغانٍ أخرى من التراث العربي قبل أن تنتقل إلى مدينة «الحمامات» في اليوم التالي، لإحياء حفل ضخم ضمن مهرجانها الدولي، وهو المهرجان الذي يعد تظاهرة ثقافية وفنية تقام سنوياً في المركز الثقافي الدولي في هذه المدينة التونسية العريقة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.

وقد نالت طوجي مرة أخرى إعجاب جمهور مهرجان الحمامات الدولي للمرة الثانية، حيث قدّمت مجموعة من أشهر أغنياتها، مثل «يمكن حبيتك»، «لا بداية ولا نهاية»، «حلم»، «طريق» و«يا حبيبي» «مين إلي بيختار»، «خلص» والعديد غيرها من الأغنيات الفرنسية والغربية ومن الريبرتوار العربي.

كما اختارت هبة أن تحيي الجمهور التونسي من خلال تقديم أغنية «آه يا خليلة» وهي أغنية تونسيّة شهيرة للراحلة الفنانة «صليحة».