نجاحات نوعية تكلل ختام فعاليات مفاجآت صيف دبي 21

المصدر: دبي - البيان

نجاحات نوعية كللت ووسمت ختام الدورة الحادية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، إحدى فعاليات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي هي من مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بعد مرور ستة أسابيع من الفعاليات المثيرة والترفيه العائلي المليء بالمتعة والعروض الرائعة في مراكز التسوق في دبي.

وشملت أبرز هذه الفعاليات عرض التخفيضات التي أستمرت لمدة 12 ساعة خلال يوم الافتتاح، وعروض «صفقة اليوم»، والفعاليات الخاصة والخصومات في مراكز التسوق المختارة كل أسبوع، والخصومات النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أنشطة

وشهدت مفاجآت صيف دبي التي طال انتظارها عددًا كبيرًا من المبيعات والفعاليات والأنشطة الشيقة التي استمرت على مدار ستة أسابيع والتي شملت العديد من ورش العمل العائلية الممتعة والحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية، بالإضافة إلى العروض الترفيهية في مراكز التسوق، الأمر الذي جعل من الصيف تجربة لا تنسى.

وضمت الدورة قائمة من الشركاء الاستراتيجيين لمفاجآت صيف دبي وهم: طيران الإمارات، وماجد الفطيم العقارية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي فيستفال سيتي مول، ونخيل مولز، ودبي مول، وسوق دبي الحرة، وإينوك، وميركاتو، ومراس، واتصالات.