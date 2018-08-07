سيرة عوشة السويدي على شاشة دبي الليلة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام إنتاج حلقة خاصة عن شاعرة الإمارات الاستثنائية، فقيدة الوطن عوشة بنت خليفة السويدي، المعروفة بـ «فتاة العرب»، من إعداد وتقديم الإعلامية الدكتورة بروين حبيب تبث على شاشة تلفزيون دبي، في الساعة 10 من مساء اليوم.

وصورت الحلقة بمتحف المرأة في دبي (بيت البنات) الذي يحوي غرفة تعرض أشعار الراحلة بشكل فني وتشكيلي عالي المستوى، مع تسجيلات لقصائدها بصوتها، وتستضيف الحلقة: د.رفيعة غباش، د.سلطان العميمي، حبيب الصايغ، شيخة الجابري، محمد عبد الله نور الدين، طلال الجنيبي، د. حصّة لوتاه، بلال البدور.