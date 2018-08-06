جميل راتب يطمئن جمهوره على صحته

المصدر: القاهرة - جنا حماد

طمأن الفنان جميل راتب جمهوره على صحته، حيث يواصل رحلة علاجه في فرنسا بعد الأزمة الصح ية التي تعرض لها أخيراً. وظهر الفنان المصري من خلال فيديو مباشر له، الأحد، ولم يقل سوى جملة واحدة «الحمد لله»، فيما أكد مدير أعماله التهامي هاني الذي يرافقه خلال رحلة العلاج، عبر حسابه على فيسبوك، أن راتب بصحة أفضل وسيجري بعض الفحوص والتحاليل.

مشيراً إلى أن الجهات المعنية بالدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالفنان جميل راتب. ويعد راتب واحداً من الفنانين الذين أثروا الفن العربي بأعمالهم، حيث شارك في بطولة بعض كلاسيكيات الفن السابع المصري مثل: (حكاية وراء كل باب، ولا عزاء للسيدات، إنهم يسرقون الأرانب، الأولة في الغرام، جنينة الأسماك، ليلة البيبي دول).