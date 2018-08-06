7 أغنيات وموال في ألبوم حاتم العراقي «2018»

المصدر: دبي - البيان

يستعد النجم حاتم العراقي، لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان «2018»، ذاك في ثاني تعاون بينه وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وقال العراقي إن ألبومه الجديد يضم سبع أغنيات، إضافة لموال، وتعامل خلاله مع شباب، لإضفاء روح جديدة على أغانيه، مع المحافظة على الأصالة والبعد عن الإسفاف.

وأوضح أنه «أطلق بين الألبوم الأول والثاني أربع أغاني سينغل، مواكبة للسوشيال ميديا، والمحافظة على حضوره».

وأضاف: «دائماً ما أختبر آراء الجمهور في أغنياتي، وأطلق الأغاني التي أشعر بأنها ستحدث صدى كبيراً، وأحرص على حضور الأغنية العراقية بأصالتها».

من جهة أخرى، أشار العراقي إلى أنه اعتاد تحقيق النجاح مع كل ألبوم، بسبب تراكم خبرته بمرور السنوات، مع سبره آراء المقربين منه في ما يقدمه.