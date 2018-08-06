بلقيس تغني في سوق التنين ٢٤ الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

تحيي الفنانة بلقيس حفلاً غنائياً في «سوق التنين 2»، إحدى وجهات نخيل مولز للتسوق والترفيه، يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دبي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إذ سيحظى زوار «سوق التنين 2» من عشّاق الطرب الخليجي بأمسية غنائية استثنائية بصوت النجمة بلقيس التي تعد من أبرز الأصوات النسائية الخليجية في الوطن العربي، واكتسبت شهرة واسعة بعد ألبومها الأول «مجنون» في عام 2013، ثم حقق ألبومها الثاني «زي ما أنا» مبيعات قياسية في عام 2015.

كما سيحظى محبو الفنانة بفرصة طرح أسئلة متعلقة بها لمعرفة آخر مستجدات أعمالها الفنية في جلسة شائقة على مسرح «سوق التنين 2».