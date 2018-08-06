مجسّمات في «مدينة مدهش» تعرّف الأطفال بالملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

تتوج جمارك دبي دعمها الدائم للمبادرات والأنشطة المجتمعية بمشاركة متميزة في أنشطة (مدينة مدهش) ضمن فعاليات صيف دبي 2018، حيث ستنظم الدائرة خلال الفترة من 3 إلى 16 أغسطس الجاري أنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال حول مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. وستشمل الفعالية عرض مجسمات للحيوانات المهددة بالانقراض وتنظيم فقرات ترفيهية للأطفال المتواجدين في (مدينة مدهش) لتوعيتهم بمخاطر البضائع المقلدة وضرورة التصدي لها ومكافحتها من خلال مشاركة كافة فئات المجتمع في حماية حقوق الملكية الفكرية.

أنشطة

وانطلاقاً من حرص جمارك دبي على توعية الأطفال والأجيال الجديدة بمخاطر التجارة غير المشروعة وخصوصاً تجارة البضائع المقلدة والمنتجات من الحيوانات المعرضة للانقراض، تقدم الدائرة للأطفال في مدينة كيدزينيا بمول دبي، فعاليات وأنشطة متواصلة تخاطب وعي الأجيال الجديدة عبر التطبيقات الحديثة لتقنية المعلومات لتعريفهم بهذه المخاطر وتشجيعهم على المشاركة في جهود المجتمع للتصدي لها.