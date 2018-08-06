التراث في مسرح الشرقاوي.. علاقة وأشكال توظيف

المصدر: القاهرة - جنا حماد

«التراث في مسرح عبدالرحمن الشرقاوي»، واحد من الإصدارات الحديثة للهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر، من تأليف الكاتب محمد السيد عيد.

يتناول الكتاب، العلاقة بين نصوص الشرقاوي والتراث وكيفية توظيفه في هذه الأعمال ومن بين الأشكال المختلفة التي تأخذها العلاقة بين التراث والمسرح عامة، تحديد المكان الذي تحتله مسرحيات الشرقاوي وفقاً لمنهجين متكاملين، الأول هو المنهج الاجتماعي والثاني هو المنهج الجمالي.

ويعد الشاعر والمؤلف المسرحي عبد الرحمن الشرقاوي، من رواد الفكر الحديث، وعالم المسرح، ومن أشهر أعماله: «مأساة جميلة» عن الجزائرية جميلة بوحيرد، «الفتى مهران»، «النسر الأحمر»، «أحمد عرابي».