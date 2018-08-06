طلال مداح..18 عاماً و«قيثارة الشرق» لم تزل صداحة

المصدر: دبي - وفاء السويدي

لا تزال أصداء صوت ونغمات «قيثارة الشرق»، الفنان السعودي الراحل طلال مداح «1940-2000»، تطرب أرجاءنا وتنثر عطر الفرح والجمال في حياتنا، فمحال أن تغيب عذوبة إبداعات هذه القامة الموسيقية العربية.. أو يخفت بريقها، حتى مع مرور 18 عاما على رحيله. وقد صادفت أمس ذكرى ولادته، حيث احتفى بها محرك البحث العالمي «غوغل».

وتمثل هذه المناسبة، أيضاً، فرصة لنا لنضيء بعضاً من ملامح حياته وإبداعاته، وللعودة إلى القراءة المعمقة قليلا في مكنون وجوهر ما أبدع وما تفرد به من سمات، فصاحب «الحنجرة الذهبية» و«صوت الأرض» طالما شكل عنوانا للتطوير الجذري في الحراك الفني العربي خلال القرن 20، علاوة على كونه يعد رائد الحداثة في الأغنية السعودية.