«خان المُعلم».. وثائقي يرصد حياة الراحل محمد خان

المصدر: القاهرة - البيان

تحت عنوان «خان المعلم» أطل المخرج المصري أحمد رشوان أخيراً، ليقدم فيلمه الوثائقي الذي يرصد فيه بعض التفاصيل الخاصة بحياة المخرج الراحل محمد خان، حيث جاء الفيلم بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل خان والتي صادفت نهاية الشهر الماضي، فكرة تقديم الفيلم كانت قد بدأت من «خان» خلال سنواته الأخيرة قبل رحيله، وبالاتفاق مع مخرجه أحمد رشوان بحكم قربه من «خان» وعمله معه كمساعد مخرج.

الفيلم عرض للمرة الأولى خلال فعاليات مهرجان السينما العربية في باريس والذي أقيم مطلع يوليو الماضي، وقد لاقى ردود أفعال جيدة، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة في عدد من المهرجانا، كما يأمل مخرجه أحمد رشوان، الذي قال: إن فكرة الفيلم بدأت قبل عام ونصف العام من رحيل محمد خان، وتم تصوير بعض المشاهد التي تتحدث عن تجربة الراحل ومشواره مع السينمائيين، وأكد أنه تم تزويد الفيلم بشهادات لنحو 8 شخصيات.