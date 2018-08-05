هند تستقبل جمهورها بأغنية جديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الفنانة المغربية هند أغنيتها الجديدة «بص» على طريقة الفيديو كليب، مع المخرج اللبناني فادي حداد، والتي أدتها باللهجة المصرية.

وفي تصريحات خاصة، قالت هند: إنها صورت مشاهد كليب أغنيتها الجديدة في لبنان، متوقعة أن يلاقي إعجاب جمهورها.

وأشارت إلى أنها تطمح من خلال أغنيتها «بص» إلى تعرف الجمهور العربي بموهبتها وقدراتها في مجال الغناء، مؤكدة أنها بذلت كل ما تستطيع لتظهر بأفضل أداء. وقالت: «بص» هو أول عمل غنائي لي، وأتمنى أن أنجح في إبراز موهبتي أمام الجمهور المغربي والعربي.

وأضافت حول تفاصل الفيديو: الكليب يترجم الأغنية وسط تصوير مميز باللون الأسود والأبيض. كما أكدت أنها تستعد لإصدار عملين جديدين: الأول أغنية باللهجة الخليجية، والثاني أغنية وطنية تهديها إلى العاهل المغربي محمد السادس.

يجدر بالذكر أن أغنية «بص» من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومكساج وإشراف أسامة الهندي.