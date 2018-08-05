الشارقة تحتفي بمآثر الشيخ زايد في «ساو باولو للكتاب»

المصدر: ساو باولو - البيان

استعرضت ندوة «عام زايد» التي استضافها جناح الشارقة المشارك في معرض ساو باولو الدولي للكتاب، الذي يحتفي بالإمارة ضيف شرف دورته الـ25، جوانب من شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أمام جمهور الثقافة البرازيلية واللاتينية، كما تناولت تجربته التاريخية ومآثره السياسية وحنكته في بناء مشروع الدولة الحضاري.

وقدّم الباحثان الدكتور حمد بن صراي، أستاذ التاريخ في جامعة الإمارات، وسعيد حمدان، مدير إدارة برامج المكتبة الوطنية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، خلال الندوة التي أدارها الكاتب والإعلامي خالد بن ققة، قراءة في جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في بناء الدولة، وتكريس قيمها الحضارية وأسس بنائها ونهضتها، حيث تناولا الحديث عن الجهود الكبيرة التي بذلها في تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي وضعها في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.